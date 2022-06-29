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- Batman'da sağlık çalışanı, sevgilisini vurdu
Batman'da sağlık çalışanı, sevgilisini vurdu
Özel bir hastanede görevli olan Ş.D.A. ile sevgilisi K.S. arasındaki kavga kanlı bitti. Ş.D.A önce sevgilisini silahla vurdu, ardından intihar girişiminde bulundu.
- 29.06.2022 - 12:52
- Güncelleme : 29.06.2022 - 13:04
Batman’da özel bir hastanede görevli olan sağlık memuru Ş.D.A., Pazaryeri Mahallesi’nde mesai arkadaşı olan sevgilisi K.S. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Belindeki silahı çıkaran Ş.D.A., önce kız arkadaşı K.S.'yi vurdu, daha sonra intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Hayati tehlikeleri sürüyor
İHA’nın haberine göre; ağır yaralı oldukları belirtilen şahıslar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.