İHA
Doğada sahipsiz olarak dolaşan atlardan biri Batman'da atık petrol kuyusuna düştü.
Dün Batman merkeze bağlı Yakıtlı köyünde Batı Raman petrol sahasına ait olan alandaki atık petrol kuyusuna bir atın düştüğünü gören kuyu görevlisi, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kurtardı
Sahipsiz olduğu belirlenen at, itfaiye ekipleri tarafından ayaklarına halat bağlanarak düştüğü yerden kurtarıldı.
Yaşam alanına tekrar bırakıldı
Düştüğü yerden kurtarılan at, sağlık durumu iyi olduğu için yaşam alanına tekrar bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış