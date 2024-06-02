İHA

Doğada sahipsiz olarak dolaşan atlardan biri Batman'da atık kuyusuna düştü.

Dün Batman merkeze bağlı Yakıtlı köyünde Batı Raman petrol sahasına ait olan alandaki atık petrol kuyusuna bir atın düştüğünü gören kuyu görevlisi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kurtardı

Sahipsiz olduğu belirlenen at, itfaiye ekipleri tarafından ayaklarına halat bağlanarak düştüğü yerden kurtarıldı.

Yaşam alanına tekrar bırakıldı

Düştüğü yerden kurtarılan at, durumu iyi olduğu için yaşam alanına tekrar bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)