Batman'da sahte şirket çetesine operasyon: 3 tutuklama

Kurdukları sahte şirket üzerinden farklı illerden 384 kişiyi internet alışverişinde toplam 850 bin TL dolandıran 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılar, farklı yöntemlerle vatandaşları mağdur ediyor.

Batman'da sahte şirket kurarak internet sitesi ve Instagram hesabı üzerinden vatandaşları mağdur eden çeteyi tespit eden ekipler düğmeye bastı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, paravan şirket banka hesapları kullanarak ülke genelinde 384 vatandaşı 850 bin TL dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

Suç unsurları ele geçirildi

Operasyonda şahıslara ait cep telefonları, banka kartları, paravan şirketlere ait pos cihazları, sim kartlar ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., S.A. ve F.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

116 bin TL tutarında paraya da el konuldu

İHA'nın haberine göre, şüphelilere ait kripto para borsasında 200 bin 102 TL ve şans oyunları sitesinde 116 bin TL tutarında dolandırıcılık suçundan elde edilen paraya da el konulduğu belirtildi.