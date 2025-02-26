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Batman’da silah kaçakçılığı operasyonu: Yatak dolabından cephanelik çıktı

Batman’da silah kaçakçılığı operasyonu: Yatak dolabından cephanelik çıktı Beşiri ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, yatak dolabına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.