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    Batman’da su sayacı hırsızı kamerada

    Gündüz vakti bir mahallede bulunan apartmanın su sayaçlarını çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.
    • İHA
    • 10.10.2021 - 13:08
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    Batman’da su sayacı hırsızı kamerada

    Batman’da hırsızlık şüphelisi, gündüz vakti bir apartmana girip su sayaçlarını çaldı.

    Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    APARTMAN SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

    Apartman sakinlerinin olayı fark etmesinin ardından polis ekiplerine haber vermesi ile olay yerinde çalışma yapan ekipler, hırsızın yakalanması için inceleme başlattı.

    Batman’da su sayacı hırsızı kamerada #1

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    Batman’da su sayacı hırsızı kamerada #3

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