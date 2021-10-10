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- Batman’da su sayacı hırsızı kamerada
Batman’da su sayacı hırsızı kamerada
Gündüz vakti bir mahallede bulunan apartmanın su sayaçlarını çalan hırsız, güvenlik kamerasına takıldı.
- İHA
- 10.10.2021 - 13:08
Batman’da hırsızlık şüphelisi, gündüz vakti bir apartmana girip su sayaçlarını çaldı.
Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
APARTMAN SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Apartman sakinlerinin olayı fark etmesinin ardından polis ekiplerine haber vermesi ile olay yerinde çalışma yapan ekipler, hırsızın yakalanması için inceleme başlattı.