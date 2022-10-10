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    Batman'da, sulama kanalına düşen genç, hayatını kaybetti

    Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi Muhammed Demir'in, cansız bedenine ulaşıldı.
    • 10.10.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 15:50
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    Batman'da, sulama kanalına düşen genç, hayatını kaybetti

    Batman’ın merkez ilçesine bağlı Aydınkonak Mahallesi yakınlarında, 16 yaşındaki Muhammed Demir dengesini kaybedip sulama kanalına düştü.

    Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Muhammed Demir, düştükten bir süre sonra gözden kayboldu.

    Sudan cansız bedeni çıkarıldı

    İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA’nın haberine göre; ekipler, çalışmaların sonunda Demir’in cansız bedenine ulaştı.

    Soruşturma başlatıldı

    Demir’in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Batman da, sulama kanalına düşen genç, hayatını kaybetti #1

    Batman da, sulama kanalına düşen genç, hayatını kaybetti #2

    Batman da, sulama kanalına düşen genç, hayatını kaybetti #3

    Batman da, sulama kanalına düşen genç, hayatını kaybetti #4

    Batman da, sulama kanalına düşen genç, hayatını kaybetti #5


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