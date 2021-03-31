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- Batman’da Suriye uyruklu iki kişi çayda mahsur kaldı
Batman’da Suriye uyruklu iki kişi çayda mahsur kaldı
Balık tutmak için çaya giren Suriye uyruklu iki kişi, baraj kapaklarının açılıp su seviyesinin yükselmesi ile mahsur kaldı. Şahıslar, halatla çekilerek kurtarılabildi.
- İHA
- 31.03.2021 - 13:27
- Güncelleme : 31.03.2021 - 13:36
Batman Köprüsü mevkisinde baraj kapaklarının açılması ile su seviyesinde yükselme meydana geldi.
Balık tutmak için suya giren Suriye uyruklu iki kişi, çayda mahsur kalınca köprü ayaklarına sığındı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Mahsur kalan iki kişi, uzun uğraşlar sonucu köprüden uzatılan halatlar yardımı ile kurtarılabildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Batman’da çayda mahsur kalan 2 kişi halat yardımıyla kurtarıldı VİDEO