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Batman’da Suriye uyruklu iki kişi çayda mahsur kaldı

Batman’da Suriye uyruklu iki kişi çayda mahsur kaldı

Balık tutmak için çaya giren Suriye uyruklu iki kişi, baraj kapaklarının açılıp su seviyesinin yükselmesi ile mahsur kaldı. Şahıslar, halatla çekilerek kurtarılabildi.