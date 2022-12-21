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    Batman'da tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu

    Yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
    • 21.12.2022 - 18:21
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 18:27
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    Batman'da tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu

    Batman'da Akyürek Mahallesi Petrol İş Caddesi'nde yürüyen Hayrettin K. (39) ve Mehdi B'nin (30) yanına gelen B.R, bu kişilere silahla ateş ederek kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    Yaralanan Hayrettin K. ile Mehdi B, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Yaralılardan Hayrettin K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    AA'nın haberine göre; polis ekipleri, olayın ardından kaçan B.R'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Batman da tartıştığı 2 kişiyi tabancayla vurdu #1


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