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    Batman’da terliğini yıkamak isterken düştüğü sulama kanalında boğuldu

    Sulama kanalının kenarında terliğini yıkamaya çalışırken suya düşen 11 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni düştüğü yere 500 metre mesafede bulundu.
    • 16.06.2022 - 13:01
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    Batman’da terliğini yıkamak isterken düştüğü sulama kanalında boğuldu

    Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Karpuzlu köyünde önceki akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sulama kanalı kenarında oynayan Emrah Biçici (11), terliğini yıkamak istedi.

    Ayağı kayan Biçici sulama kanalına düştü.

    Arkadaşları hemen köylülere haber verirken, gözden kaybolan Emrah için bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    500 metre uzaklıkta bulundu

    Emrah’ın cansız bedeni düştüğü yere yaklaşık 500 metre uzakta bulundu.

    Cenaze, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Emrah daha sonra gözyaşları arasında Karpuzlu köyünde toprağa verildi.

    Batman’da terliğini yıkamak isterken düştüğü sulama kanalında boğuldu #1

    ‘Tel örgü çekin’ talebi

    DHA’nın haberine göre köy sakinleri Yeni Çağlar ile Karpuzlu köylerinden geçen sulama kanalında daha önce de boğulma vakalarının yaşandığını belirterek, tel örgü çekilmesini istedi.

    Batman’da terliğini yıkamak isterken düştüğü sulama kanalında boğuldu #2

    Batman’da terliğini yıkamak isterken düştüğü sulama kanalında boğuldu #3


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