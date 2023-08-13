Batman'da TPAO'dan aldıkları petrolü su ile değiştirdiler: Yakalandılar Batman'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tankından yükledikleri ham petrolü, Diyarbakır’daki üretim tesisine götürmek için görevlendirilen ve Bismil ilçesinde akaryakıt istasyonuna girdikleri GPS ile tespit edilen sürücü ve yanındaki kişi, getirdikleri ürün su çıkınca gözaltına alındı.

DHA Batman’da 2 gün önce TPAO’ya ait ortak petrol tankından aldıkları ham petrolü Diyarbakır’daki üretim tesisine tankerle götüren yüklenici firmanın sürücüsü M.A.D. ve yanındaki B.B.’nin GPS ile yapılan takibinde Bismil ilçesi Köseli Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonuna girdikleri tespit edildi. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi. Akaryakıt istasyonuna girdikleri farkedildi GPS ile yapılan takipte şüpheliler burada bir süre durduktan sonra Diyarbakır’daki üretim tesisine gitti. Tesiste jandarma ekipleri hazır beklerken, tankerdeki ürünün yapılan kontrolünde su olduğu ortaya çıktı. Petrolü suyla değiştirdikleri ortaya çıktı İki şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, akaryakıt istasyonu hakkında da işlem başlatıldı.