Batman'da trafik kazası: 2 yaralı

2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.

Batman’ın Gercüş ilçesi Gökçepınar yakınlarında, sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 DH 221 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen başka bir hafif ticar araç çarpıştı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada Hasret Aslan ve Mehmet Azad Aslan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla yaralıları Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



