Batman'da trafik kazası: 3 yaralı 1 ölü

İki aracın çarpışması sonucunda yaşanan kazada 3 kişi yaralanırken, bir kişi de hayatını kaybetti.

Batman'nın Binatlı köyü mevkiinde seyir halindeki iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle araçta sıkışan bir kadın ve çocuk, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Yaşanan kazada 65 yaşındaki Emin Ekinci hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar araçlardan çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Ekinci’nin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.