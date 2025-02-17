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İHA

Usulsüz çakar kullanımıyla mücadele sürüyor.

Son olarak Batman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, park halinde bulunan hafif ticari araçta çakar bulunduğu ve kullanıldığı tespit edildi.

276 BİN TL CEZA KESİLDİ: 30 GÜN DE EHLİYETİNE EL KONDU

Araç sahibi ve sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Mevzuata aykırı ışıklı işaret bulundurmak ve kullanmak' maddesini ihlal suçundan toplamda 276 bin 344 TL ceza uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle geçici olarak el konulurken, araç da yediemin otoparkına çekilip 30 gün trafikten menedildi.