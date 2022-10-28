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    Batman'da yangına giden itfaiye aracına saldırı

    Yangın ihbarına giden itfaiye aracına atılan taşlar, camı kırıp itfaiye eri Selim Çetinkaya'nın yüzüne isabet etti. Yaralı itfaiyeci, hastanede tedaviye alındı.
    • 28.10.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 15:38
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    Batman'da yangına giden itfaiye aracına saldırı

    Batman'daki Hilal Mahallesi'nde dün gece, lastik yangını ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İhbar noktasına yakın mesafede kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin attığı taşlar, seyir halindeki itfaiye aracına ve camına isabet etti.

    Taş ve kırılan cam parçaları, itfaiye eri Selim Çetinkaya'nın yüzüne isabet etti.

    Yaralı itfaiyeci hastaneye götürüldü

    İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selim Çetinkaya, ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Yangın söndürüldü

    Lastik yangını olan bölgeye polis eşliğinde sevk edilen diğer itfaiye ekibi ise müdahale edip yangını söndürdü.

    Ekipler çalışma başlattı

    DHA'nın haberine göre, polisin, taş atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

    Batman da yangına giden itfaiye aracına saldırı #1

    Batman da yangına giden itfaiye aracına saldırı #2


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