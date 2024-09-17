Batman'da yarışan iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı Batman'da yarıştıkları iddia edilen iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Batman'da Güney Çevreyolu üzerinde yarıştıkları iddia eden ikisi de aynı marka, 33 AGA 272 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Şiddetli çarpışma sonucu savrulan otomobiller, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

4 YARALIDAN BİRİ KURTARILAMADI

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan iki kişiyi zorlu bir müdahale ile araçtan çıkardı. Kazada yaralanan 4 kişiden ikisinin durumu ağırdı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ağır yaralı Muhammed Furkan Ergül (25), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Batman-Diyarbakır yolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)