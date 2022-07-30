Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
436.397
2.67%
BTXN Coin
10.08
-3.54%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Batman'da yaşadığı belirlenen PKK/YPG'li terörist, yakalanıp tutuklandı

    Ayn El Arap kentinde 2014 yılında DEAŞ ile çıkan çatışmada yaralanan ve hastanede öldüğü belirtilen PKK/YPG'li teröristin yaşadığı belirlendi. Suriye uyruklu şahıs Batman'da yakalandı.
    • 30.07.2022 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman'da yaşadığı belirlenen PKK/YPG'li terörist, yakalanıp tutuklandı

    Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Ayn El Arap kentinde 26 Eylül 2014'de terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG arasında çıkan çatışmada, 'Nergis Oramar' kod adlı PKK/YPG'li terörist yaralandı.

    Çatışmada yaralandıktan sonra şarkı okurken çekilen videosu ile bilinen teröristin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.

    Operasyonla yakalandı

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada "Nergis Oramar" kod isimli Suriye uyruklu terörist Dünya Osman’ın ölmediği bilgisine ulaştı.

    Ekipler yaptığı araştırmada Dünya Osman’nın Batman’da yaşadığını belirledi. Adresi belirlenen Dünya Osman, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, Şanlıurfa’ya getirildi.

    "1 yıl maaşlı olarak YPG saflarında bulundum"

    Burada sorgulanan Dünya Osman, "DEAŞ’ın saldırısında ayağımdan yaralandım. Tedavimin ardından Irak’a gittim ve orada evlendim. Evlendikten sonra tekrar Türkiye’ye geldik. Şimdi 5 aylık hamileyim. Hiç çatışmaya katılmamıştım. Ayn El Arap'ta 1 yıl maaşlı olarak YPG saflarında bulundum ve bu dönemlerde sadece nöbet tuttum." dediği öğrenildi.

    Tutuklandı

    DHA'nın emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Dünya Osman, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'Terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Batman da yaşadığı belirlenen PKK/YPG li terörist, yakalanıp tutuklandı #1

    Batman da yaşadığı belirlenen PKK/YPG li terörist, yakalanıp tutuklandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Batman'da yaşadığı belirlenen PKK/YPG'li terörist, yakalanıp tutuklandı
    3. Sayfa

    Batman'da yaşadığı belirlenen PKK/YPG'li terörist, yakalanıp tutuklandı

    Yeşil Kalkınma Hedefleri kapsamında ÇED yönetmeliği yenilendi
    Gündem

    Yeşil Kalkınma Hedefleri kapsamında ÇED yönetmeliği yenilendi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir