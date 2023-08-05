Batman'da yaşlı adamın korkunç ölümü: Bahçesindeki otları yakmak isterken kendini yaktı
İHA

Üzücü olay, Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Vergili (Becirman) köyünde meydana geldi.

Kendine ait üzüm tarlasına giden 73 yaşında A.G. isimli vatandaş, üzüm bağında bulunan bazı kuru otları toplayıp ardından yaktı.

Otları yakmak istedi: Alevlerin içinde kaldı

Kuru otların ateşi bir anda etrafa sıçrayınca talihsiz vatandaş alevlerin içinde kaldı.

Vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan 73 yaşındaki A.G., olay yerinde hayatını kaybetti.

Batman'da yaşlı adamın korkunç ölümü: Bahçesindeki otları yakmak isterken kendini yaktı

Cansız bedeni hastaneye sevk edildi

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla cansız bedeni önce Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan A.G., otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Batman'da yaşlı adamın korkunç ölümü: Bahçesindeki otları yakmak isterken kendini yaktı