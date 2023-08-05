Batman'da yaşlı kadına bahçesinde taşla saldırdılar Bahçesinde uyuduğu sırada bir grup çocuk tarafından taşlı saldırıya uğrayan kadının çocukları uyarmasının ardından ortalığın savaş alanına döndüğü anlar kayıt altına alındı.

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İHA

Batman'da ikamet eden 74 yaşındaki Vesile Çiftçi, bahçesinde uyuduğu sırada, sokakta bulunan çocuklar bahçeye taş attı.

Uyanan yaşlı kadın, çocuklara seslenerek taş atmamalarını söyledi.

Çocukların ailelerine haber vermesi üzerine ellerinde taş ve sopalarla bahçeye gelen kadın, erkek ve çocuklardan oluşan kalabalık bir gurup kadına saldırdı.

Elinde fırça ile bahçeye gelen bir kadın bahçeden de aldığı kaldırım taşı ile yakaladığı Çiftçi’nin kafasına vurarak yere düşürdü.

Bunun ardından gelen erkek ise elindeki sopayla yaşlı kadının kafasına ve vücudunun farklı yerlerine vurduktan sonra kafasını tekmelediği görüldü.

O anlar kaydedildi

Saldırı anı evin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken güçlükle kalkarak bahçe kapısına yürüyen kadının sesine komşuları yetişti.

Yaşlı kadının yakınları tepki gösterdi

Yakınlarına haber verilmesi üzerine eve gelen yakınları ile yaşlı kadına saldıranlar arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken büyüyen kavgada silah, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi gönderildi. Polisin müdahalesi ile olay yatıştırıldı.

3 kişi yaralandı

Yaşanan olayda 3 kişi yaralandı.

Yaralı Vesile Çiftçi ile yakınlarından Perişan Alparslan ile Furkan Alparslan kentteki hastanelere kaldırıldı.

4 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.