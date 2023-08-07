Batman’da yaşlı kadını darbeden saldırgan tutuklandı Yaşlı bir kadın, bahçesine taş atan çocukları uyarmasının ardından taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Kadını darbeden zanlı tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA 74 yaşındaki Vesile Çiftçi, önceki gün Batman’daki evinin bahçesinde uyuyordu. Bu sırada kadının bahçesine çocuklar taş attı. Gürültüye uyanan kadın, çocukları uyardı. Taş ve sopalarla saldırdılar Evlerine dağılan çocuklar, olayı ailelerine anlattı. Öfkeden deliye dönen çocukların aileleri, apar topar bahçeye geldi. Kapıyı tekmeleyerek açan şahıslar, ellerinde taş ve sopalarla kadına saldırdı. Hem kadın hem de torunları yaralandı Saldırı sırasında yaşlı kadının yanı sıra 2 torunu da yaralandı. Dehşete düşüren anlar kameraya yansırken, kolluk kuvvetleri olaya el attı. Bölgeye giden polis, saldırıyı sonlandırırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklandı 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Talihsiz kadını sopayla darbeden ve kafasına tekme atan saldırgan Ahmet G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.