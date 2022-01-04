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- Batman'da yaşlıların kavgasında 1 kişi bıçaklandı
Batman'da yaşlıların kavgasında 1 kişi bıçaklandı
Henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden yaşlı adamlardan birinin bıçak çekmesiyle, 65 yaşındaki adam boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.
- İHA
- 04.01.2022 - 14:50
- Güncelleme : 04.01.2022 - 15:44
Batman'daki Meydan Mahalle’sinde yaşları 50 ile 65 olan iki kişi, sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga etti.
Yaşanan kavgada M.A. isimli vatandaş, boğazına 3 bıçak darbesi aldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan M.A., mahalle sakinleri tarafından olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.