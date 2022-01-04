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    Batman'da yaşlıların kavgasında 1 kişi bıçaklandı

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden yaşlı adamlardan birinin bıçak çekmesiyle, 65 yaşındaki adam boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 14:50
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 15:44
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    Batman'da yaşlıların kavgasında 1 kişi bıçaklandı

    Batman'daki Meydan Mahalle’sinde yaşları 50 ile 65 olan iki kişi, sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga etti.

    Yaşanan kavgada M.A. isimli vatandaş, boğazına 3 bıçak darbesi aldı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ağır yaralanan M.A., mahalle sakinleri tarafından olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Batman da yaşlıların kavgasında 1 kişi bıçaklandı #1

    Batman da yaşlıların kavgasında 1 kişi bıçaklandı #2

    Batman da yaşlıların kavgasında 1 kişi bıçaklandı #3


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