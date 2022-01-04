Haberler

3. Sayfa Haberleri

Batman'da yaşlıların kavgasında 1 kişi bıçaklandı

Batman'da yaşlıların kavgasında 1 kişi bıçaklandı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden yaşlı adamlardan birinin bıçak çekmesiyle, 65 yaşındaki adam boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.