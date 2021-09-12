Batman'da yüküyle birlikte bırakılan eşeği korucular kurtardı

Balbaşı köyünde bir ağaca yüküyle bağlanan eşeğin imdadına güvenlik korucuları yetişti. Eşeğin sırtından yükünü indiren korucular, su verdikten sonra doğaya bıraktı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Balbaşı köyü kırsalında terk edilmiş bir eşek bulundu.

Güvenlik korucuları tarafından bulunan eşeğin yükü devrilmiş ve bitkin olduğu görüldü.

GÜVENLİK KORUCULARI SU VERİP, DOĞAYA BIRAKTI

Sırtındaki yan yatan yüküyle sıcak güneşin altında saatlerce kaldığı için bitkin halde olan eşeğin ipini çözen güvenlik korucuları, eşeğin yükünü sırtından indirdikten sonra su verip doğaya saldı.

Eşeğin kim tarafından ve neden o halde bırakıldığı ise bilinmiyor.