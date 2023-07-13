Batman'da yunus ekibi kaza yaptı: 2 polis yaralandı Batman'da uyuşturucu ile yakalanan şahısları almaya giden yunus ekiplerinin kaza yapması sonucu yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırıldı.

İHA

Batman merkez Sağlık Mahallesi'nde yunus polisleri uyuşturucu ile yakalanan şahsı almaya giderken bir otomobil ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan iki polis, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kazada yaralanan polis ekiplerini ziyarete bulundu.

Çarpan araç sürücüsü gözaltına alındı

Kıraç, "Bağlar Caddesi'ndeki kavşakta yunus ekiplerimiz bir olaya gidiyor. Uyuşturucu ile yakalanan şahsı almaya giderken kavşakta da bulunan iki tane araç var. İki araç yolun ortasında yolu kapatıyor. Kazaya karışan diğer sürücü kontrolsüz bir şekilde durmadan karakol istikametine doğru seyir halinde. Tabii bizimkiler de geçerken önleri kapandığı için bu iki araç tarafından, maalesef tam ortadan vurup ekiplerimizi savuruyor. Tedbiren bir polisimizin hayati tehlikesi var ama durumu iyi. İkisinin de durumu iyi. Çarpan araç sürücüsü gözaltına alındı" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.