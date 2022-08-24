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    Batman'daki bomba gibi patlayan tüp dükkanı küle çevirdi

    Kozluk ilçesinde yaşayan emekli öğretmene ait marangoz dükkanında tüp patladı. Alevlere teslim olan dükkan kullanılamaz hale geldi.
    • 24.08.2022 - 13:21
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    Batman'daki bomba gibi patlayan tüp dükkanı küle çevirdi

    Batman'ın Kozluk ilçesindeki emekli öğretmen Ali Osman Biçer'e ait olan marangöz dükkanındaki tüp bir anda alev aldı.

    Nedeni bilinmeyen şekilde patlayan bomba gibi patlayan tüp, dükkanı alev topuna çevirdi.

    Dükkan kullanılamaz hale geldi

    İHA'nın haberine göre, marangöz dükkanı küle döndü.

    Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Batman daki bomba gibi patlayan tüp dükkanı küle çevirdi #1

    Batman daki bomba gibi patlayan tüp dükkanı küle çevirdi #2

    Batman daki bomba gibi patlayan tüp dükkanı küle çevirdi #3

    Batman daki bomba gibi patlayan tüp dükkanı küle çevirdi #4


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