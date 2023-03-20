Batman'dan Şanlıurfa'ya gelen güvenlik korucuları selin izlerini ortadan kaldırıyor Çamurla dolan ev ve iş yerlerini temizlemek için canla başla çalışarak hayatın normale dönmesi için yoğun çaba sarf eden güvenlik korucuları, vatandaşların takdirini kazandı.

Şanlıurfa'da sel felaketinin 6'ncı gününe girildi.

Kentte depremin ardından yeni olumsuzluklara yol açan felaket, can kayıplarına neden oldu.

Cadde ve sokakların göle dönmesiyle ve su taşkınlarının yaşanmasıyla birlikte birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Bu süreçte ekipler canla başla mücadelelerini sürdürdü.

Batmanlı güvenlik korucularından destek

Dere yataklarındaki ev ve bahçeleri de yıkıp geçen sel sularının tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Batman’dan gelen güvenlik korucuları, suların çekilmesinin ardından çamur deryasına dönen ev ve iş yerlerini temizlemek için yoğun çaba sarf ederken, oradaki vatandaşların takdirini kazandı.

Sel nedeniyle evlerin kapalı olan giderleri vidanjör yardımıyla açılıyor. Su baskınına uğrayan bir derneğin ise güvenlik korucuların su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

"Canla başla çalıştılar"

Yaşanan yağışların ardından iş yerlerinin etkilendiğini ve iş yerine dolan çamur ve suların Batman'ın Sason ilçesinden gelen güvenlik korucuları tarafından temizlendiğini belirten vatandaşlardan Mahmut Çelik, Şanlıurfalılar olarak yaşanan selden çok etkilendiklerini söyledi.

Sason’dan gelen güvenlik korucuları canla başla çalışarak iş yerlerini ve evleri temizlediğini ifade eden Çelik, "Allah, onlardan razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.