Batmanı dolu vurdu: Araziler zarar gördü, hayvanlar öldü Sağanak ve fırtına nedeniyle kentte 10 küçükbaş hayvan ile serçeler ölürken, bir evin PVC'sinde zarar oluştu. İl Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, "40 yıllık ağaçları bile kökünden söken fırtına ve dolunun verdiği tahribat büyük." dedi.

DHA

Yurt genelinde sağanak yağmur etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından kentlerden olumsuz manzaralar gelmeye başladı.

Bu illerden biri de Batman oldu.

Kent merkezinin bir bölümü ile Batman Çayı kenarındaki köylerde etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

20 dakika süren dolu ve sağanakta ayrıca 10 küçükbaş hayvan ile serçeler öldü.

Fırtına nedeniyle de bazı ağaçlar, sökülerek devrildi. Bir evin PVC’si doluda zarar gördü.

40 yıllık ağaç kökünden söküldü

Kocalar ile Akuba köylerinde hasar tespit çalışması başlatılırken, İl Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş çiftçiler ile bir araya gelip, taleplerini dinledi.

Köylerdeki zararın büyük olduğunu belirten Aydiş, "40 yıllık ağaçları bile kökünden söken fırtına ve dolunun verdiği tahribat büyük." dedi.

"1 yıllık gelir kaynağımız gitti"

Kocalar köyünde oturan Orhan Çam ise dolu nedeniyle evinin PVC'sinin delindiğini belirterek şöyle konuştu: