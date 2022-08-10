Bayburt'ta 60 bin liralık altın, sahibine teslim edildi

Altın ve bağlı olduğu zincir kolye, günlerdir arayışta olan sahibine verildi. Eşyanın sahibi, "Rahmetli babamın hediyesiydi" dedi.

Bayburt'ta yerde bulunan ziynet eşyasının sahibinin tespit edilmesi için harekete geçildi.

Rümeysa Karabacak, Şeyhhayran Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde alışveriş yaparken yerde altın buldu.

Karabacak, ziynet eşyasını Bayburt Belediyesi Kayıp Eşya Birimine getirdi.

60 bin lira değerinde

Belediye görevlileri, 60 bin lira değerinde 5'li reşat altın ve bağlı olduğu zincir kolyenin belediyeye müracaat eden Hilal Sarıoğlu'na ait olduğunu tespit etti.

Belediyeye çağrılan Sarıoğlu'na ziynet eşyası Karabacak tarafından teslim edildi.

"Rahmetli babamın hediyesiydi"

Bir haftadır kaybettiği ziynet eşyasını aradığını belirten Sarıoğlu, "Rahmetli babamın hediyesiydi. Demek ki helal bir kazançmış, sizden Allah razı olsun, beni çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

AA'nın haberine göre, Karabacak ise bulduğu ziynet eşyasının sahibine teslim ettiği için mutluluk duyduğunu söyledi.