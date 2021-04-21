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    Bayburt'ta elektrikli battaniyeden yangın çıktı

    İkinci el eşya satan dükkanda elektrikli battaniyenin fişte unutulması dolayısıyla çıkan yangında, iki iş yeri maddi hasar gördü.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 08:29
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    Bayburt'ta elektrikli battaniyeden yangın çıktı

    Bayburt’un Kadızade Mahallesi, Nevzat Karaoğlu Caddesi’ndeki ikinci el eşya satan dükkanda elektrikli battaniyenin fişte unutulması sebebiyle yangın çıktı.

    Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

    DUMANDAN KAYNAKLI HASAR OLUŞTU

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama riskini de göz önünde bulundurup tedbirler alarak, duruma müdahale etti.

    Alev almayan ve itfaiyenin müdahalesi ile tamamen kontrol altına alınan yangında, dumandan kaynaklı maddi hasar oluştu.

    Bayburt ta elektrikli battaniyeden yangın çıktı #1

    EŞYALAR TAHLİYE EDİLDİ

    İkinci el eşya satan iş yerindeki malzemelerin tamamı kullanılamaz hale gelirken, yan tarafta bulunan iş yeri de zarar gördü.

    Olayın ardından vatandaşların da yardımıyla dükkanlardaki eşyaların tahliyesi yapıldı.

    Bayburt ta elektrikli battaniyeden yangın çıktı #2

    Bayburt ta elektrikli battaniyeden yangın çıktı #3

    Bayburt ta elektrikli battaniyeden yangın çıktı #4

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