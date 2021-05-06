Bayburt’ta hayvanları telef olan besiciye devlet desteği

Kurt saldırısında 18 koyunu telef olan besicinin zararı karşılanarak 15 koyun verildi. Besici Murat Saral, destekten dolayı teşekkür etti.

Bayburt’un Arpalı beldesinde, Murat Saral’a ait 18 koyun kurt saldırısı ile telef oldu.

Vali Cüneyt Epcim, Saral’ın 12 bin liralık zararını karşılayarak 15 koyun desteğinde bulundu.

Açıklama yapan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, şu ifadeleri kullandı:

“DEVLETİMİZİN DESTEĞİNİN KENDİSİ İLE OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEDİK”

“Devletimizin desteğinin kendisiyle olduğunu göstermek istedik. Yeni koyunlarının hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra böyle olaylarla karşılaşmasını istemiyoruz. Devlet olarak her zaman kendisiyle olduğumuzu da bilmesini istiyoruz.”

TEŞEKKÜR ETTİ

Saral, dişi ve tırnağı ile kazandığı koyunların telef olmasında üzüntü duyduğunu ifade ederken, zararlarının karşılanmasından dolayı Vali Epcim’e teşekkür etti.

Saral, aynı zamanda koyun arama çalışmalarında ve her zaman yanında olan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ve jandarma personeline teşekkür etti.