Bayburt'ta hummalı çalışma! 978 kilometrelik yol ağı açılıyor... Ekipler, kar yağışının etkisiyle kış mevsiminin sert geçtiği Bayburt'ta vatandaşların günlük yaşamlarında aksama olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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İHA

Bayburt'ta kar yüzünü göstermeye devam ediyor.

Bu kapsamda da ulaşımın aksamaması için ekipler, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

Toplamda 37 iş makinesi ve 43 personel ile çalışmalarını yürüten ekipler, Bayburt'un 170 köy yolunu ve Erzurum, Trabzon ve Erzincan sınırlarındaki köy yolları ile ara bağlantı yollarının kapanmaması için uğraşıyor.

Amaç: Ulaşımın devamlılığı

Engebeli arazilerde ve bazen uçurumlarla heyelan riski taşıyan köy yollarında tecrübeli personeliyle birlikte kış mevsiminde yoğun bir mesai harcayan ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlama konusundaki özverili çabalarını aralıksız sürdürüyor.

Sınır illeriyle bağlantıyı sağlayan köy yollarını açık tutan ekipler, merkez ile köyler arasındaki sorunsuz ulaşımın devamlılığını sağlıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)