Bayburt'tan kalpleri ısıtan görüntü...
Aydıntepe ilçesine bağlı Gümüşdamla köyünde yaşayan fizik öğretmeni Ramazan Yağcı, evinin yakınlarından gelen acı bir kedi miyavlaması duydu.
Sesin kaynağını bulan Yağcı, kedinin borunun içinde sıkıştığını fark edince, durumu Aydıntepe İlçe Emniyet Amirliğine bildirdi.
KEDİ KURTARILDI
İlçe Emniyet Amirliği ise kedinin kurtarılması için itfaiyeye haber verdi.
Köye giden itfaiye ekipleri, yağmura yağmasına rağmen çalışmalarını sürdürerek borudaki kediyi uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden kurtardı.
TOPLLAYARAK UZAKLAŞTI
Dakikalarca boru içinde kalan kedi, çıktıktan sonra topallayarak bulunduğu yerden uzaklaştı.
Köydeki vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ve polis ekiplerine çabalarından ötürü teşekkür etti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış