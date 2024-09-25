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Bayburt'ta kedi kurtarma operasyonu

Bayburt'ta kedi kurtarma operasyonu Aydıntepe ilçesinde bir borunun içine sıkışan kedinin fark edilmesiyle olay yerine gelen ekipler, yağmura rağmen kurtarma operasyonunu sürdürdü.