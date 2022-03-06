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    Bayburt'ta kerpiç ev küle döndü

    İki katlı kerpiç evde çıkan yangında 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 06.03.2022 - 15:06
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    Bayburt'ta kerpiç ev küle döndü

    Bayburt'un Akçakuzu köyünde Resul Çeker'in ikamet ettiği iki katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçrayan alevler nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Servis ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

    Yangında yaralanan 4 yaşındaki Rukiye, babası Resul Çeker tarafından Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    İlk müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edilen Rukiye Çeker'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    EV KÜLE DÖNDÜ

    Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında ikişer katlı 3 ev kullanılamaz hale geldi.

    Öte yandan İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, köye giderek yangınla ilgili bilgi aldı.

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