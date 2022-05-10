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    Bayburt'ta köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

    Bayburt’ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
    • 10.05.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:13
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    Bayburt'ta köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı

    Başıboş köpek sorunu az kalsın bir can daha alıyordu.

    Trabzon- Erzurum kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Oğuzhan Ç. idaresindeki otomobil seyir halindeyken yola köpek çıktı.

    Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

    Manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti

    Orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak 2 takla atan otomobildeki sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.

    Yaralılar ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bayburt ta köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı #1

    Bayburt ta köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı #2


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