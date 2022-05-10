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- Bayburt'ta köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Bayburt'ta köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Bayburt’ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
- 10.05.2022 - 09:26
- Güncelleme : 10.05.2022 - 10:13
Başıboş köpek sorunu az kalsın bir can daha alıyordu.
Trabzon- Erzurum kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Oğuzhan Ç. idaresindeki otomobil seyir halindeyken yola köpek çıktı.
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti
Orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak 2 takla atan otomobildeki sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.
Yaralılar ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.