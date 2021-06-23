Bayburt'ta şişen telefon bataryası elinde patladı

Bir müşterinin telefonunun şarj tutmama şikayetiyle dükkana geldiğini söyleyen işletme sahibi, yan sanayi ürünlerinin bu gibi arızalara sebep verdiğinin altını çizdi.

Bayburt’ta, telefon teknik servisinde şişen bataryanın telefoncunun elinde patlaması güvenlik kameralarına yansıdı.

Dükkan sahibi İbrahim Heme, orijinal ürünlerde de böyle sorunlarla karşılaştıklarını belirterek, bunun altında yatan sebebin yanlış şarj etme tercihleri olduğunu dile getirdi.

BATARYA ELİNDE PATLADI

Ani bir tepkiyle patlayan bataryayı fırlattığını ifade eden Heme, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Açıkçası hem şaşırdım hem de panikledim. O an bataryayı direkt boşluğa fırlattım. Önümde elektronik cihazlar vardı. Önüme doğru fırlatsam onlara hasar verebilirdim." diye konuştu.

Şişen telefon bataryasının patlama anı kameraya yansıdı VİDEO

"YAN SANAYİ ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN"

Müşterilere yan sanayi ve çakma ürünlerden uzak durulması gerektiğini hatırlatan Heme, "Müşterimiz şanslıymış, batarya şarjdayken patlayabilirdi ya da bilgisiz birinin müdahalesiyle bataryanın telefon içinde patlamasıyla cihaz zarar görebilirdi. Müşterilerimize tavsiyem şudur, internette ucuza satılan yan sanayi ürünlerden uzak dursunlar, kaliteli ve garantili ürünleri alsınlar." dedi.