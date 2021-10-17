Bayburt’ta, üniversiteli gençler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

İki üniversite öğrencisi Y.İ.C. ile A.B. arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Y.İ.C hem A.B.’yi hem A.B.’nin arkadaşı A.Ç.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Bayburt’tun merkez ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinin önünde, İzmit’te üniversitede öğrenim gören ve Bayburtlu olan Y.İ.C. ile Bayburt Üniversitesi öğrencisi A.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Y.İ.C., bıçakla A.B.’yi kalçasından yaraladı.

BACAĞINDAN BICAKLADI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar bıçaklanan A.B.'ye tampon yaparken, Y.İ.C. bu sefer de A.B.'nin arkadaşı üniversite öğrencisi A.Ç. ile tartışmaya başladı.

Karşılıklı küfürlerin yapıldığı tartışmada Y.İ.C., A.Ç'yi kasık bölgesine yakın bir yerden bacağından bıçakladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

A.B.'nin durumunun iyi olduğu, bacağından bıçaklanan A.Ç.'nin ise fazla kan kaybı yaşadığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu için Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.