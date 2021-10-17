Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
559.494
-2.54%
EXEN Coin
20.71
0.24%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Bayburt’ta, üniversiteli gençler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

    İki üniversite öğrencisi Y.İ.C. ile A.B. arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Y.İ.C hem A.B.’yi hem A.B.’nin arkadaşı A.Ç.’yi bıçaklayarak yaraladı.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayburt’ta, üniversiteli gençler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Bayburt’tun merkez ilçesine bağlı Gençosman Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinin önünde, İzmit’te üniversitede öğrenim gören ve Bayburtlu olan Y.İ.C. ile Bayburt Üniversitesi öğrencisi A.B. arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Y.İ.C., bıçakla A.B.’yi kalçasından yaraladı.

    BACAĞINDAN BICAKLADI

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar bıçaklanan A.B.'ye tampon yaparken, Y.İ.C. bu sefer de A.B.'nin arkadaşı üniversite öğrencisi A.Ç. ile tartışmaya başladı.

    Karşılıklı küfürlerin yapıldığı tartışmada Y.İ.C., A.Ç'yi kasık bölgesine yakın bir yerden bacağından bıçakladı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bayburt’ta, üniversiteli gençler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    A.B.'nin durumunun iyi olduğu, bacağından bıçaklanan A.Ç.'nin ise fazla kan kaybı yaşadığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu için Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bayburt’ta, üniversiteli gençler arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir