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    Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu :5 kişi tutuklandı

    Kent genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 61 narkotik olay aydınlatılırken, uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi cezaevine gönderildi.
    • 14.12.2022 - 09:35
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    Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu :5 kişi tutuklandı

    Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor...

    Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bu kapsamda harekete geçti.

    61 narkotik olay aydınlatıldı

    2022 yılı içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde, 61 narkotik olayı aydınlatılarak değişik gramajlarda uyuşturucu madde ve türevleri ele geçirildi.

    5 kişi cezaevini boyladı

    Toplam 91 şüpheli yakalanarak bunlardan uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bayburt ta uyuşturucu operasyonu :5 kişi tutuklandı #1


    Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu :5 kişi tutuklandı
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    Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu :5 kişi tutuklandı

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