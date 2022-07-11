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    Bayburt'ta zincirleme kaza: 8 yaralı

    Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
    • 11.07.2022 - 07:51
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    Bayburt'ta zincirleme kaza: 8 yaralı

    Bayburt'ta gece saatlerinde Demirözü yol güzergahı, Mutlu köyü Danişment mevkiinde, B.T. idaresindeki otomobille S.Y., yönetimindeki araç çarpıştı.

    Takla attı

    Daha sonra arkadan gelen otomobilde kaza yapan araçlara çarparak takla attı.

    Bayburt ta zincirleme kaza: 8 yaralı #1

    8 yaralı

    Zincirleme trafik kazasında 3 araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunarak yol güvenliğini sağladılar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bayburt ta zincirleme kaza: 8 yaralı #2


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