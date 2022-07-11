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Bayburt'ta zincirleme kaza: 8 yaralı
Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
- 11.07.2022 - 07:51
Bayburt'ta gece saatlerinde Demirözü yol güzergahı, Mutlu köyü Danişment mevkiinde, B.T. idaresindeki otomobille S.Y., yönetimindeki araç çarpıştı.
Takla attı
Daha sonra arkadan gelen otomobilde kaza yapan araçlara çarparak takla attı.
8 yaralı
Zincirleme trafik kazasında 3 araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre, jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunarak yol güvenliğini sağladılar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.