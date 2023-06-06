Bayraktar KIZILELMA, 2024'te seri üretime geçecek Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretimine 2024 yılında, TCG Anadolu'dan uçuş testlerine ise 2025 yılında başlaması hedefleniyor.

DHA

Türkiye'nin yerli ve milli üretim hava araçları göz doldurmaya, Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor.

Özellikle 2023'e KIZILELMA ve Milli Muharip Uçak KAAN damga vurdu.

KAAN'ın uçuşu için gün sayılırken KIZILELMA ise havalanarak tüm Türkiye'yi heyecanlandırdı.

KIZILELMA ve AKINCI'nın Solo Türk ile kol uçuşları

Baykar'ın öz kaynaklarla yerli ve milli olarak ürettiği insansız hava aracı Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI, ilk olarak Çorlu'daki test sırasında 24 Nisan 2023'te yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.

İstanbul semalarındaki gösteri büyük beğeni topladı. Dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşu, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te de teknoloji tutkunları tarafından takip edildi.

TEKNOFEST kapsamında 1 Mayıs'ta F-16 savaş jeti, SOLOTÜRK ve F5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ilk defa filo konseptiyle uçtu.

TEKNOFEST 2023 boyunca her gün Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA'nın kol uçuşları beğeniyle takip edildi.

2024'te seri üretime geçilecek

Bayraktar KIZILELMA projesi 2021 yılında başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yer testlerini başarıyla tamamladı. İnsansız savaş uçağının bugüne kadar iki prototipi başarıyla üretildi. İlk uçuşunu 14 Aralık 2022'de yaptı; 1 yıl gibi rekor bir sürede de gökyüzüyle buluştu.

Nisan ayı boyunca Uçuş Test Kampanyası kapsamında planlanan uçuş ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı. Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri sürüyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretime geçmesi hedefleniyor.

TCG Anadolu'dan uçuş testi 2025'te

Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması da hedefler arasında. Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı.

İstanbul'da Sarayburnu Limanı, İzmir'de ise Alsancak Limanı'na demirleyen TCG Anadolu Gemisi'nde ziyarete açılan Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA'yı 100 binden fazla kişi ziyaret etti. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu'dan uçuş testlerine başlaması bekleniyor.

Akıllı filo

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleri ve yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olmayı hedefliyor.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.

8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

30 ülke ile anlaşma sağlandı

Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığıyla imzalanan anlaşma ile, Bayraktar TB2 için 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesiyle başladı. Son ihracat anlaşması Romanya ile yapıldı. Böylece, Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 4 ülke, AB üyesi 2 ülkenin envanterine girmiş oldu.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti.

2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.