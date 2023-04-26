Bayram için memleketi Rize'ye giden şahsın cansız bedeni bulundu Yaşadığı Antalya'dan bayram için memleketi Rize'ye giden şahıs kayalık alanda ölü bulundu.

İHA

Ramazan Bayramı'nda dinlenmek için memleketi Rize'ye giden 51 yaşındaki Yakup Kadir Cihan'dan kötü haber...

22 Nisan Cumartesi günü Pazar ilçesine bağlı Elmalıköyü'nde kaldığı evden ayrılıp yürüyüşe çıkan Cihan'dan birkaç gün boyunca haber alamayan akrabalarının jandarma ve arama kurtarma ekiplerine haber vermesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Hemşin ilçesi Kantarlı köyündeki kayalık alanda Cihan'ın cansız bedeni bulundu.

"Mahallesinin güler yüzüydü"

Yakup Kadir Cihan için Pazar ilçesi Sahil Cami'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından Cihan'ın cenazesi Elmalıköyü'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Elmalıköyü Muhtarı Hamit Kahramantürk, "Arkadaşımız Antalya'da yaşıyor. Bayram iznine memleketine geldi. Sonrasında dayısının dağlık evine gitti, birkaç gün kafa dinleyeyim diye. Yürüyüşe çıkmıştı. Muhtemelen de dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Sonra arama çalışmaları sonucu ölmüş halde bulundu. İyi bir insandı. Mahallesinin güler yüzüydü, neşe kaynağıydı. Yeri mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.