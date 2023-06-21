Bayramın gözdesi sahiller: Tesisler doluluğa yaklaştı Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla başta Akdeniz ve Ege sahilleri olmak üzere tatil destinasyonlarında rezervasyonlar artış gösterdi.

DHA

Türkiye Kurban Bayramı'na hazırlanırken 9 günlük tatil, planları da etkiledi.

Bu kapsamda kıyılar en çok tercih edilen lokasyonlar.

Kıyı destinasyonlarında Antalya'da Alanya, Side, Belek, Kemer ve Kaş öne çıkarken Ege'de Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris ve Fethiye tercih ediliyor.

Kültür turlarında ise Kapadokya ilk sırada yer alıyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması, başta Akdeniz ve Ege sahilleri olmak üzere tatil destinasyonlarında ciddi talep oluşturdu.

Antalya'daki turistik tesisler 585 bin rezervasyon aldı

Bayrama bir hafta kala ortalama doluluk oranları artmaya devam ederken 20 Haziran günü itibarıyla 650 bin yatak kapasiteli Antalya'daki turistik tesisler 585 bin rezervasyon aldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu bayramda 2 milyon kişinin yurt içinde tatil yapmasını öngördüklerini söyledi.

Bayram tatili için yurt içinde kıyı destinasyonları ve kültür turlarına ilginin yüksek olduğuna dikkati çeken TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, “Tercih edilen destinasyonlara bakıldığında ise yurt içinde Ege ve Akdeniz bölgesine talep yoğunlaşmış durumda. Kıyı destinasyonlarında ise Antalya'da Alanya, Side, Belek, Kemer, Kaş öne çıkarken Ege'de Kuşadası, Didim, Bodrum, Marmaris, Fethiye tercih ediliyor" dedi.

Kültür turlarında ise Kapadokya, Kuzey Ege ve Karadeniz'e ilgi olduğunu açıklayan Bağlıkaya, İstanbul'a yakın destinasyon olarak Sapanca, Bolu, Abant bölgelerine de talep oluştuğunu kaydetti. Bağlıkaya, yurt dışı turlarında ise daha çok vize istenmeyen destinasyonların öne çıktığı, Balkan turları ve Yunan adalarının da talep alan bölgeler arasında olduğunu söyledi.

"Dolandırılmayın"

Bayram tatili için önemli bir uyarıda da bulunan Firuz Bağlıkaya, "Vatandaşlarımızın tatilleri TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinden satın almaları, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için son derece önemli. Turizmde özellikle dijital rezervasyon olanaklarının gelişmesiyle birlikte bu alanda suistimal ve sahtecilik olaylarıyla daha sık karşılaşılıyor.

Bu tür durumlar özellikle bayram dönemleri, yüksek sezon gibi talep yoğunluğunun yaşandığı dönemlerde daha da artıyor. TÜRSAB olarak Türkiye'nin dört bir yanında denetim birimlerimizle sahte tur düzenleyenlerin ve sahte acentelerin önüne geçmek için büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

"Tatilci en ekonomik tatili arıyor"

Turizmci Recep Yavuz, bayram tatilinin 9 güne çıkmasının tatili pek düşünmeyen yüz binlerce kişinin fikrini değiştirdiğini belirterek, "Şu aralar harıl harıl en güzel ve en ekonomik tatil aranıyor. Görüştüğüm iç pazar acenteciler ve otelciler bayram tatilinin erken açıklanmasının ve 9 güne çıkmasının olumlu yansıyacağını düşünüyor. İç turizmde kesin istatistik tutulması zor, kendi araçları ile gelenler az değil. Bu bayram birkaç milyon kişinin tatile çıkacağı öngörülüyor" diye konuştu.

Artan maliyetlerin konaklama ve ulaşım fiyatlarına yansımasıyla geçen yılın bütçesine göre yaklaşık iki kat artış olduğuna da dikkati çeken Yavuz, "Üst segmentteki bir kısım oteller zaten dolacak, bununla birlikte daha hesaplı otellere talep artacak. Bayramda Ege- Akdeniz sahilleri, Kapadokya, Güneydoğu ve Karadeniz turları, Balkan turları ve Kuzey Kıbrıs olmak üzere dört ana destinasyonda yoğunluk bekleniyor" dedi.

Geçen yıla göre pansiyondan 5 yıldızlı otellere fiyatlarda iki kata yakın artış yaşandığını belirten Recep Yavuz, fiyatların da otel, oda, bölge gibi birçok özelliğe göre farklılıklar gösterdiğini söyledi.