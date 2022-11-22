Bir mahallede sürat halinde giderken 3 araca çarparak zarar verip kendi aracını çekiciyle kaçıran otomobil sürücü hakkında çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Bayrampa ilçesinde dün saat 03.00 sıralarında otomobille sokakta süratli bir şekilde seyir halinde olan sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi.

Otomobil sürücüsü, park halindeki Yasemin Yıldız’a ait 34 KA 5057 plakalı otomobil, Sevda Biçer’e ait 34 BFH 103 plakalı hafif ticari araç ve Gülhanım Aksoy’a ait 59 YJ 844 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kaza sonrasında aracından inen sürücü, etrafa baktıktan sonra arkadaşı olduğu iddia edilen araç çekicisini aradı.

Aracını çekiciyle kaçırdı

Olaydan yaklaşık 45 dakika sonra gelen çekici, sürücünün aracını alarak olay yerinden götürdü.

Araç sahipleri gözlarine inanamadı

Yaşananların ardından sabah saatlerinde araçlarının yanına gelen sahipleri, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

O anlar kayıt altına alındı

Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşanan o akıl almaz anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa'da 3 araca çarpan sürücü kendi otomobilini çekiciyle kaçırdı ViDEO

"Raporu emniyetten alabilirsiniz"

Olay yerine gelen trafik polislerinin bıraktığı "raporu emniyetten alabilirsiniz" notunu gören araç sahipleri soluğu emniyette aldı.

Raporu alan araç sahipleri ardından olay yerine gelerek ne olduğunu anlamak için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Mağdur vatandaşlar şikayatçi oldu

Görüntüleri izleyen araç sahipleri bir kez daha şok geçirdi.

Polis aracın çekiciyle kaçıran sürücünün peşinde Sokakta seyreden aracın araçlarına çarptığını ve çekicisiyle götürüldüğünü gören araç sahipleri, şahsın yakalanması ve zararlarının karşılanması için emniyete şikayette bulundu.

Sürücü tespit edildi

Polisin yaptığı incelemede park halindeki araçlara çarpan otomobilin plakasının 34 GK 8238 olduğu ve Yalçın Akbukut’a ait olduğu tespit edildi.

Kaçak sürücü aranıyor

İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin olay yerinden aracını çekiciyle kaçıran sürücünün peşine düştü.