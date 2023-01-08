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- Bayrampaşa'da 4 şeritli konvoy tepki çekti
Bayrampaşa'da 4 şeritli konvoy tepki çekti
Düğün konvoyundaki araçlar yolu kapatarak diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiğin aksamasına da neden olan konvoy, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 08.01.2023 - 10:47
- Güncelleme : 08.01.2023 - 11:19
Asker ve düğün konvoyları sürücüleri çileden çıkarmaya devam ediyor.
İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde asker konvoyları yasaklanırken, düğün konvoylarının önüne henüz geçilemedi.
Bu kez görüntülerin adresi Bayrampaşa.
4 şeritli konvoy
Geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde yaşanan olayda, 4 şeritli yol konvoydaki araçlar tarafından işgal edildi.
Zaman zaman yavaşlayarak araçtaki bir kişi tarafından kameralara kaydedilen konvoy, seyir halindeki araçlara zor anlar yaşattı.
Bayrampaşa'da 4 şeritli konvoy tepki çekti ViDEO
Tepki topladı
DHA'nın aktarımına göre; yoğun trafiğe neden olan konvoy ekibi, başka bir vatandaş tarafından da saniye saniye kaydedildi.
O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti.