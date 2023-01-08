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    Bayrampaşa'da 4 şeritli konvoy tepki çekti

    Düğün konvoyundaki araçlar yolu kapatarak diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiğin aksamasına da neden olan konvoy, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 08.01.2023 - 10:47
    • Güncelleme : 08.01.2023 - 11:19
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    Bayrampaşa'da 4 şeritli konvoy tepki çekti

    Asker ve düğün konvoyları sürücüleri çileden çıkarmaya devam ediyor.

    İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde asker konvoyları yasaklanırken, düğün konvoylarının önüne henüz geçilemedi.

    Bu kez görüntülerin adresi Bayrampaşa.

    4 şeritli konvoy

    Geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu üzerinde yaşanan olayda, 4 şeritli yol konvoydaki araçlar tarafından işgal edildi.

    Zaman zaman yavaşlayarak araçtaki bir kişi tarafından kameralara kaydedilen konvoy, seyir halindeki araçlara zor anlar yaşattı.

    Bayrampaşa'da 4 şeritli konvoy tepki çekti ViDEO

    Tepki topladı

    DHA'nın aktarımına göre; yoğun trafiğe neden olan konvoy ekibi, başka bir vatandaş tarafından da saniye saniye kaydedildi.

    O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti.

    Bayrampaşa da 4 şeritli konvoy tepki çekti #1

    Bayrampaşa da 4 şeritli konvoy tepki çekti #2

    Bayrampaşa da 4 şeritli konvoy tepki çekti #3

    Bayrampaşa da 4 şeritli konvoy tepki çekti #4


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