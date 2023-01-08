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Bayrampaşa'da 4 şeritli konvoy tepki çekti

Bayrampaşa'da 4 şeritli konvoy tepki çekti

Düğün konvoyundaki araçlar yolu kapatarak diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Trafiğin aksamasına da neden olan konvoy, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.