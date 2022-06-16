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    Bayrampaşa'da 7 yabancı, fidye için rehin alındı

    Yabancı uyruklu 7 kişiyi kaçırarak fidye almak isteyen 5 saldırgan yakalanırken, rehineler de kurtarıldı.
    • 16.06.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 12:31
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    Bayrampaşa'da 7 yabancı, fidye için rehin alındı

    İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bir grup silahlı şahıs, yabancı uyruklu kişileri rehin almaya başladı.

    Şahıslar, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişiyi fidye amaçlı bir evde rehin aldı.

    Ardından Pakistan uyruklu bir kişi, dün karakola giderek yakını ile birlikte 7 kişinin silahlı kişilerce 7 gündür Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir evde rehin tutulduğu bilgisini aktardı.

    Operasyon kararı alındı

    İhbar üzerine olay yerine hemen polis sevk edildi. Sabah saat 09.00 sıralarında gönderilen polis ekipleri, ilk olarak binanın çevresini kuşatarak operasyon kararı aldı.

    Bayrampaşa da 7 yabancı, fidye için rehin alındı #1

    İtalya’ya götürülme yalanıyla kandırılmışlar

    Eve baskın düzenleyen emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda, Pakistan ve Bangladeş uyruklu toplam 7 kişi kurtarıldı. Baskında, Afganistan uyruklu A.K., İ.A., S.C., A.H. ve M.Ş. adlı 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Malzemelere el konuldu

    Evde yapılan aramalarda 1'i kurusıkıdan bozma olmak üzere 2 ruhsatsız tabanca, 3 kasatura, 2 bıçak ve gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.

    Eşyaları gasbedildi

    Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, rehinelerin İtalya’ya götürülme bahanesiyle söz konusu adrese yönlendirildikleri, burada bir hafta süreyle silah ve bıçak zoruyla alıkonuldukları, cep telefonları ve paralarının gasbedildi aktarıldı. Saldırganların, rehinelerin ailelerinden 2 bin ile 3 bin euro fidye talep ettikleri tespit edildi.

    Operasyonla yakalanan şüpheliler, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", “Gasp(Yağma)” ve “6136 SKM” suçlarından adli makamlara sevk edildi.

    Bayrampaşa da 7 yabancı, fidye için rehin alındı #2


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