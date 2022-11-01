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- Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen sürücü frene bastı
Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen sürücü frene bastı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yolu’nda sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa yol vermeyerek frene basan sürücü, ambulans şoförü tarafından kayıt altına alındı.
- 01.11.2022 - 16:50
- Güncelleme : 01.11.2022 - 17:08
Trafik magandaları, yol vermeme uğruna ambulanstaki canları hiçe sayıyor.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yolu istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, ambulansı görmezden geldi.
Ambulansı görmezden geldi
Ambulans şoförünün arkasından siren çalarak yol istemesini umursamayan sürücü, ambulansa duyarsız kaldı.
Yol vermemekte ısrarcı olan araç sürücüsü, aynı zamanda frene basarak trafiği tehlikeye attı.
O anlar kayıt altına alındı
Otomobil sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen sürücü ViDEO