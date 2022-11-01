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    Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen sürücü frene bastı

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yolu’nda sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa yol vermeyerek frene basan sürücü, ambulans şoförü tarafından kayıt altına alındı.
    • 01.11.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 17:08
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    Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen sürücü frene bastı

    Trafik magandaları, yol vermeme uğruna ambulanstaki canları hiçe sayıyor.

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Yolu istikametinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, ambulansı görmezden geldi.

    Ambulansı görmezden geldi

    Ambulans şoförünün arkasından siren çalarak yol istemesini umursamayan sürücü, ambulansa duyarsız kaldı.

    Yol vermemekte ısrarcı olan araç sürücüsü, aynı zamanda frene  basarak trafiği tehlikeye attı.

    O anlar kayıt altına alındı

    Otomobil sürücüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Bayrampaşa'da ambulansa yol vermeyen sürücü ViDEO

    Bayrampaşa da ambulansa yol vermeyen sürücü frene bastı #1


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