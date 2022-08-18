22 yıllık ev sahiplerinin emanet ettiği anahtarı çoğaltan Seyhan K., erkek arkadaşı Ercan Erhan ile evdeki çelik kasayı soydu. Gözaltına alınan şahıslardan Ercan Erhan, tutuklandı.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’nde oturan Suat Kara’nın eşi Fatma Kara, 22 yıl boyunca kiracısı olan Seyhan K.’ye anahtarını teslim ederek hayatının hatasını yaptı.

Seyhan K.’nin, Fatma Kara tarafından kendisine teslim edilen anahtarları çoğalttığı, ev sahipleri tatile gidince de erkek arkadaşı Erhan Ercan ile evi soymayı planladığı ileri sürüldü.

Kara ailesinin evine Giren Seyhan K. ile Erhan Ercan, yatak odasındaki çelik kasayı sırtlarına alarak Seyhan K.'nin evine götürdü.

DHA’nın haberine göre; kasanın şifresini giremeyen şahıslar çilingir çağırdı. Kasanın kendilerinin olduğunu ve şifreyi unuttuklarını söyleyen çift, çilingiri inandırdı.

Ziynet eşyalarını alıp kasayı yerine koydular

Seyhan K. ve Erhan Ercan, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile parayı aldıktan sonra kasayı Suat Kara'nın evine çıkararak yatak odasındaki yerine koydu. Şüpheliler, ev sahipleri gördüklerinde anlamasın diye de kasanın kapısında çizikler oluşturarak olaya hırsızlık süsü vermeye çalıştı.

Bir hafta sonra evlerine dönen Kara çifti, geçen pazartesi günü kasanın kapısını açtığında durumu fark etti.

Bayrampaşa'da anahtarını emanet ettiği 22 yıllık komşusu, çelik kasasını çaldı VİDEO



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ev sahiplerinin memleketlerinden döndüklerinde evlerinin kapısının kilitli olduğunu, dairenin 4'üncü katta olması sebebiyle de dışarıdan birinin girmediğine kanaat getirdi. Ev sahiplerinin ifadesine başvuran polis, Fatma Kara'nın daha önce kiracısı Seyhan K.'ye anahtarını bıraktığını öğrendi. Bunun üzerine şüphelerin yoğunlaştığı Seyhan K.'yi gözaltına aldı.

Suçunu itiraf etti

Seyhan K., poliste verdiği ifadesinde erkek arkadaşı Erhan Ercan ile çaldıkları kasayı içindeki altınları aldıktan sonra geri yerine bıraktıklarını, Kara ailesi döndükten sonra da ara ara evlerine giderek durumu fark edip etmediklerini kontrol ettiğini itiraf etti.

Bunun üzerine Erhan Ercan da gözaltına alınarak evinde arama yapıldı.

Altınlar davlumbaz borusunun içinden çıktı

Evde yapılan aramalarda çalınan altınlar davlumbaz borusunun içinden çıktı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Erhan Ercan tutuklanırken Seyhan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Telefonları incelendi

Öte yandan, soruşturma sürecinde Seyhan K.'nin telefonunu inceleyen polis, K.'nin erkek arkadaşı Erhan Ercan'a kasanın fotoğrafını çekip attığını, olaydan sonra da sık sık arama motorundan güvenlik kamerasının en fazla ne kadar alanı görebileceğini arattığını tespit etti. Olayda gözaltına alınarak tutuklanan Erhan Ercan'ın ise daha önce özel bir televizyon kanalındaki bir programda oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.