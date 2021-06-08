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- Bayrampaşa’da apartmana giren şahıs, ayakkabıları seçe seçe çaldı
Bayrampaşa’da apartmana giren şahıs, ayakkabıları seçe seçe çaldı
Dış kapısı açık olan apartmana giren şahıs, beğendiği ayakkabıları çantasına koyduktan sonra hızla binadan kaçtı.
- İHA
- 08.06.2021 - 10:01
- Güncelleme : 08.06.2021 - 10:11
İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi Altıntepsi Mahallesi Filiz Sokak'ta bulunan dış kapısı açık apartmana genç bir şahıs girdi.
Etrafı kolaçan eden şahıs, katları dolaşmaya başladı.
Daha sonra dairelerin önünde duran ayakkabılara yöneldi.
HIZLA BİNADAN ÇIKTI
Tek tek ayakkabıları incelemeye başlayan şahıs, beğendiklerini yanında getirdiği çantasına koydu.
Beğenmediği ayakkabıları bırakarak hızla binadan çıktı.
Bayrampaşa’da apartmana giren şahıs, ayakkabıları seçe seçe çaldı VİDEO
KAMERAYA YANSIDI
O anlar, binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.