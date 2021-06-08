Euro
10.4937
-0.11%
Dolar
8.6206
0.09%
Altın
526.52
0.11%
Borsa
1.448
0.09%
Bitcoin
285.645
-9.03%
EXEN Coin
35.99
3.44%
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Bayrampaşa’da apartmana giren şahıs, ayakkabıları seçe seçe çaldı

    Dış kapısı açık olan apartmana giren şahıs, beğendiği ayakkabıları çantasına koyduktan sonra hızla binadan kaçtı.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayrampaşa’da apartmana giren şahıs, ayakkabıları seçe seçe çaldı

    İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi Altıntepsi Mahallesi Filiz Sokak'ta bulunan dış kapısı açık apartmana genç bir şahıs girdi.

    Etrafı kolaçan eden şahıs, katları dolaşmaya başladı.

    Daha sonra dairelerin önünde duran ayakkabılara yöneldi.

    HIZLA BİNADAN ÇIKTI

    Tek tek ayakkabıları incelemeye başlayan şahıs, beğendiklerini yanında getirdiği çantasına koydu.

    Beğenmediği ayakkabıları bırakarak hızla binadan çıktı.

    Bayrampaşa’da apartmana giren şahıs, ayakkabıları seçe seçe çaldı VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    O anlar, binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Polis ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    Bayrampaşa’da apartmana giren şahıs, ayakkabıları seçe seçe çaldı #1

    Bayrampaşa’da apartmana giren şahıs, ayakkabıları seçe seçe çaldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir