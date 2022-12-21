Hastane bahçesindeki kaldırıma aracını koyan Tufan Ulukar'ı uyardığı için saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Eyüp Yavuz Kaplan'ın parmağı kırıldı, iş göremezlik raporu aldı.

Sağlıkta şiddetin yeni adresi İstanbul...

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sabah saatlerinde şiddet olayı yaşandı.

Muayene olmak için hastaneye gelen Tufan Ulukar, aracını hastane bahçesindeki kaldırıma park etti.

Bunun üzerine güvenlik görevlisi Eyüp Yavuz Kaplan, ambulans ve diğer otomobillerin geçişini zorlaştırdığı gerekçesiyle, Ulukar'ı otomobilini çekmesi için uyardı.

Tekme ve yumrukla saldırdı

Uyarıldığı için öfkelenen Ulukar, muayeneye geldiğini belirterek kısa bir süre aracının kalmasını istedi.

Görevlinin, otomobili başka bir yere park etmesi konusunda ısrar etmesiyle Ulukar tekme ve yumrukla saldırdı.

20 gün iş göremez raporu aldı

Diğer güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sakinleşen şahıs, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA'nın aktarımına göre; Eyüp Yavuz Kaplan'ın aldığı darbelerle yaralandığı ve 20 gün iş göremez raporu aldığı öğrenildi.

Bayrampaşa'da aracını çekmesi için uyarılan şahıs güvenlik görevlisine saldırdı VİDEO



"Parmağımı kırdı, bacağımda da zedelenme olmuş"

Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi Eyüp Yavuz Kaplan, "Aracını kaldırıma çekmişti. Hem yolu daraltıyordu hem de vatandaşların geçişini engelliyordu. Park ettiği yerde aynı zamanda ambulans geçişini de engelliyordu. Buradan alması konusunda uyardım. Almayacağını söyleyince tekrar yanına gittim. Bu sırada saldırdı. Saldırdıktan sonra ekip arkadaşlarım geldi. Durumu polise bildirdik. Parmağımı kırdı, bacağımda da zedelenme olmuş. Şikayetçi olacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. 20 gün iş görmez raporu verildi." dedi.

"Bunun peşini bırakmayacağız"

Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Temel Yazıcı, "Yine üzücü bir olay yaşandı. Sağlıkta şiddetin bitmediği bir noktadayız. Bugün maalesef Eyüp kardeşimiz bir hasta tarafından darbedildi. Sendika olarak hukuken bunun peşini bırakmayacağız. Gerekli cezayı alması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Artık bu işlerin son bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.













