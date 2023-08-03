Bayrampaşa'da AVM'de alev alan çanta teröristi ele verdi AVM’de kolundaki çantası aniden alev alan şüpheli ile yanındaki kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, PKK terör örgütü ile bağlantılı olduklarını, çantanın içinde yangın çıkaran patlayıcı düzenek bulunduğunu ve bu çantayı alışveriş merkezindeki bir mağazaya bırakacaklarını itiraf etti. İtiraf üzerine 11 kişi gözaltına alındı.

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DHA

Teröristlerin hedefinde bu kez AVM ile ormanlar vardı…

Hain plan, polisin operasyonuyla çöktü…

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki alışveriş merkezinde dolaşan D.B.'nin kolunda taşıdığı çanta bir anda alev almaya başladı.

Çanta durup dururken alev aldı

Çantanın durup dururken yanması üzerine, durum ihbar edildi.

Olay yerine gelen polis, çantası yanan şüpheli ile yanındaki S.A.’yı gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan şüpheliler, ifadelerinde PKK terör örgütü mensuplarından RODEM kod adlı S.D.'nin kendilerine yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, S.D.'nin yurt dışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerden aldırdığını itiraf etti.

Patlayıcı düzeneği vardı, mağazaya bırakacaklardı

S.D.'nin yine örgüt mensubu Y.E. ile patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine verdiğini daha sonra bu düzeneğin olduğu çantayı söz konusu alışveriş merkezindeki mağazalardan birine bırakmak için AVM'ye geldiklerini ancak çantanın henüz bilmedikleri bir nedenle yandığını anlattı.

Ormana düzenek yerleştirdiler

Şüphelilerin aynı zamanda polise Sultangazi'deki Kent Ormanı'na da yangın çıkarmak üzere düzenek yerleştirdiklerini söylemeleri üzerine ormanda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 3 adet düzenek bulunarak, imha edildi.

Düzeneklerin ısıya duyarlı olduğu ve güneşle birlikte belli bir sıcaklığa ulaşınca ufak bir patlamaya neden olarak yangın çıkarabileceği tespit edildi.

11 şüpheli gözaltında

Ekipler yine şüphelilerin itirafları üzerine D.B. ve S.A'nın Bahçelievler ilçesinde kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyon sonucu S.D, Y.E, M.Y, M.E.Y, Ç.K. ve Ö.G. yakalandı.

Hücre evinde ele geçirilenler

Hücre evinde gerçekleştirilen aramalarda bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 250 gram piroteknik patlayıcı madde, başlatıcı olarak kullanılabilecek 600 gram kibrit başı eczası ve 2 bin 600 gram sıvı kimyasal, 200 gram nevi belirsiz kristal madde, yanma etkisini arttırıcı 1200 gram jel yakıt, anahtar sistemi olarak kullanılabilecek 36 plastik parça, zaman ayarlı anahtar sistemi olarak kullanılabilecek 180 jel kapsül, düzenek yapımında kullanılabilecek 2 hızlı yapıştırıcı, dış kap olarak kullanılabilecek 18 boş sigara paketi, cips kutuları ve küçük kaplar ile düzenekte kapsül içine asit doldurmak için kullanılabilecek 5 enjektör ele geçirildi.

Ormana düzenek kuranlar da yakalandı

Devam eden çalışmalarda şüphelilerle beraber hareket ettikleri anlaşılan M.Y. ve Y.E. de yakalandı.

Zanlıların Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın çıkarmak amacıyla 3 düzenek bıraktıkları tespit edildi.

Aramalarda 3 kutu içine yerleştirilmiş yanıcı ve patlayıcı madde düzeneği olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilere para transferi konusunda yardımcı olduğu tespit edilen ve "terörün finansmanı" suçundan kaydı bulunan M.İ.Y. de yakalandı.

Operasyon sonucu 11 zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikat devam ediyor.