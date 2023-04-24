Bayrampaşa’da bariyerlere çarpan alkollü sürücünün ayağı koptu Seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücünün ayağı bilek kısmından koptu. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kopan ayağı ise ambulans ile götürüldü.

DHA İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde iddiaya göre Tuncay Çil adlı sürücü, alkol alıp aracına bindi. 57 DB 299 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle O-3 Tem Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere çarptı. Ayağı bilek kısmından koptu Saat 01.30 sıralarında meydana gelen kaza sonrası Çil, kullandığı otomobilde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Tuncay Çil'in ayağının bilek kısmından koptuğunu belirledi. Ağır yaralandı Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu araç geçişine kapattı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası sürücünün kopan ayağını da otomobilden alan sağlık ekipleri ağır yaralanan Çil'e ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. İnceleme başlatıldı Kazaya karışan otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri araçların geçişine izin verdi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.