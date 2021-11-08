Bayrampaşa’da borç tartışmasında, arkadaşını bıçakladı

Rıza K. ile Ömer Arslan arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışma kanlı bitti. Rıza K.’nın bıçakladığı Ömer Arslan, hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, elektrikçilik yapan Rıza K. (56) ile arkadaşı olduğu öğrenilen Ömer Arslan (44) alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Alkollü olduğu öğrenilen taraflardan Rıza K., belindeki bıçak ile Ömer Arslan’ı ağır yaraladı.

Rıza K. olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan Ömer Arslan, vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Arslan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAMERAYA YANSIDI

Cinayet anları, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde maktul Ömer Arslan'ın arkadaşının dükkanın önünde olduğu ve aralarında bir tartışma yaşandığı anlar yer aldı.

Daha sonra görüntüye giren Rıza K.'nın bir anda belindeki bıçağı çıkararak arkadaşına doğru salladığı anlar da görüldü.

SIK SIK BORÇ PARA ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Rıza K.'nın zaman zaman Ömer Arslan'dan borç para aldığını ve bazen geri ödemediğini tespit etti.

Arkadaş olan ikilinin, geri ödenmeyen bir borç para yüzünden tartıştıkları, Şüpheli Rıza K.'nın kavga sırasında cinayet olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

7 KEZ POLİSE GELİŞ KAYDI BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Rıza K.'nın daha önceden 7 kez polise geliş kaydı bulunduğu tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.