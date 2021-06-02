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    Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanede bitti

    Kaldırımdaki boruyla oynayan M.A isimli bir kişi, yol kenarındaki iş merkezinin boşluğuna düştü.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 11:31
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    Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanede bitti

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde M.A. isimli vatandaş, bir iş yerinin önüne geldi.

    45 yaşında olduğu belirtilen M.A.,  yerde bulunan demir boruyla oynamaya başladı.

    BORUYLA OYNARKEN..

    Demir boruya önce tek ayağıyla basan M.A. daha sonra iki ayağıyla bastı.

    Borunun ayağının altından kaymasıyla M.A., iş merkezinin önündeki boşluğa düştü.

    M.A.'nın yardımına çevredekiler koştu.

    Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanede bitti VİDEO

    BOŞLUĞA DÜŞTÜĞÜ O ANLAR KAMERADA

    Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen M.A., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Yaşananlar ise iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde; M. A.'nın iş merkezinin önünde durduğu, yerdeki demir borunun üzerine bastıktan sonra boşluğa düştüğü, bu sırada yoldan geçen bir sürücünün aracını durdurarak, M.A.'nın yardımına koştuğu yer aldı.

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